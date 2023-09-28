Группировке «барсеточников» грозит до 10 лет тюрьмы за автомобильные кражи в Петербурге

Похищали всё без разбора, от оставленных денег до телефонов, ноутбуков и инструментов. Правоохранительные органы задержали участников группировки «барсеточников», которых подозревают в автомобильных кражах в Петербурге.
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