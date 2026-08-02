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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанлуиджи Буффон: «Серия А уже пятая лига Европы, возможно, стала транзитным чемпионатом. Но места для наших молодых игроков все равно нет, болельщики не прощают ошибок»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что Серия А потеряла статус ведущего чемпионата Европы, но давление на тренеров и игроков в стране осталось прежним.

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