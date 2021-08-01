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Кто такие летние олигархи и самый жаркий город России: чем запомнилась уходящая неделя

Кто такие летние олигархи и самый жаркий город России: чем запомнилась уходящая неделя

Спидвей умирает? Почему отменили гонку в УссурийскеНа минувшей неделе в Уссурийске должна была пройти гонка чемпионата России по спидвею между приморским "Востоком" и спортсменами из Башкирии.

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