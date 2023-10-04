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Открылся виртуальный музей судебной системы Новосибирской области

Открылся виртуальный музей судебной системы Новосибирской области

Экспозиция создана для формирования благоприятного имиджа органов судебной власти. Виртуальный музей позволит узнать о работе и истории судебных органов региона всех уровней от мировых до кассационного, органах судейского сообщества и управлении Судебного департамента.

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