“President Trump said his overhaul of a public golf course in Washington, D.C. would begin in mid-November, pressing ahead amid a legal battle that recently escalated when the administration felled hundreds of trees around the site,” the Wall Street Journal reports.
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