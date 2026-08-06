Гости будут поражены. 6 салатов со свежими помидорами - необычно и вкусно

Свежие помидоры — главный овощ любого летнего стола. Классические сочетания в салатах с огурцом, луком и маслом никогда не надоедают, но если хочется удивить гостей или просто разнообразить меню, стоит заглянуть в рецепты с неожиданными ингредиентами — фруктами, ягодами, орехами и даже запеченными овощами.