Минниханов прибыл в китайскую провинцию Сычуань

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чэнду (провинция Сычуань, Китай). В рамках однодневной поездки он посетит несколько компаний, ознакомится с проектами по развитию городской инфраструктуры и проведет официальные встречи.
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