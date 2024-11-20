Минниханов прибыл в китайскую провинцию Сычуань

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чэнду (провинция Сычуань, Китай). В рамках однодневной поездки он посетит несколько компаний, ознакомится с проектами по развитию городской инфраструктуры и проведет официальные встречи.