📷⚡️Европа делает значительные шаги к реализации перспективы применения беспилотных летательных аппаратов с автономной навигацией, чтобы уменьшить зависимость от спутниковых систем и наземных станций управления.
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