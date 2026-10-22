В Башкортостане на продажу выставили Газель 1997 года. За автомобиль просят 499 тысяч рублей, а заявленный пробег – чуть меньше 35 тысяч километров.
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