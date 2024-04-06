«Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

На медиаплатформе «Смотрим» состоялась премьера детективной драмы «Загляни ему в голову», которая является оригинальным отечественным проектом, а не адаптацией западного формата, как было с недавними «Анной Медиумом» и «Васнецовой».
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