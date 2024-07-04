Инфогигиена. Дискредитация Дагестана и лично главы продолжается

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лина любимцева

То, что произошло в Дагестане, черной тенью легло на весь Дагестан. Жаль, если пострадают безвинные и порядочные люди. Но все претензии должны быть к тем, кто совершил теракты, убил безвинных людей (расстреливали же прямо на улице, средь бела дня), террористы ведь тоже были дагестанцами. ЧТО, никто ничего не замечал за ними и не понимал, что происходит и к чему может привести?!!... ЭТО чтобы помнили при вынесении приговоров!!