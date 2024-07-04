Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    200 миллиардов ущерб... Россию на триста накрыли и ничего... Без всяких землетрясений... Без шума и пыли, ну разве кр...«Да не будет её, ...
  • Sergiy Che
    Если русские не станут нормально рожать заселится кем-нить по любасу ибо свято место пусто не бывает....«Мы испытываем от...
  • Олег Гарафутдинов
    👍Генерал-лейтенант...

Инфогигиена. Дискредитация Дагестана и лично главы продолжается

Инфогигиена. Дискредитация Дагестана и лично главы продолжается

Внимание: фейк! Сегодня вечером тг-канал BRIEF разместил информацию о сыне главы Дагестана Михаиле Меликове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
То,  что произошло в Дагестане, черной тенью легло на весь Дагестан.  Жаль, если пострадают безвинные и порядочные люди. Но все претензии должны быть к тем, кто совершил теракты, убил безвинных  людей (расстреливали же прямо на улице, средь бела дня), террористы ведь тоже были дагестанцами.  ЧТО, никто ничего не замечал за ними и не понимал, что происходит и к чему может привести?!!... ЭТО чтобы помнили при вынесении приговоров!!
Ответить
1 д.
виктор климахин
Этого  и  стоило   ожидать     как   и  абхазии    калмыкии   Вольготные    условия       для    черножопых  мигрантов    ваххабитов  басмачей   душманов   шайтанов    исламистов     террористов    И   обижаться     на  факты  и    терроризм    на  весь  белый  свет    не  стоит    виноваты   дети   богатых   чиновников   олигархов    продажные    полицаи     и   дебильная  молодежь   подражая   неприкасаемым   богатым   буратино    Урок  не  усвоен    и  не  дошло    до  руководства  дагестана   и   ихних  отпрысков    думают   деньги    откупят   и  все  решат   но  позор  не  отмыть    не   когда
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх