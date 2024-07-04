Внимание: фейк! Сегодня вечером тг-канал BRIEF разместил информацию о сыне главы Дагестана Михаиле Меликове.
Инфогигиена. Дискредитация Дагестана и лично главы продолжается
Комментарии
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лл
лина любимцева
То, что произошло в Дагестане, черной тенью легло на весь Дагестан. Жаль, если пострадают безвинные и порядочные люди. Но все претензии должны быть к тем, кто совершил теракты, убил безвинных людей (расстреливали же прямо на улице, средь бела дня), террористы ведь тоже были дагестанцами. ЧТО, никто ничего не замечал за ними и не понимал, что происходит и к чему может привести?!!... ЭТО чтобы помнили при вынесении приговоров!!
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1 д.
виктор климахин
Этого и стоило ожидать как и абхазии калмыкии Вольготные условия для черножопых мигрантов ваххабитов басмачей душманов шайтанов исламистов террористов И обижаться на факты и терроризм на весь белый свет не стоит виноваты дети богатых чиновников олигархов продажные полицаи и дебильная молодежь подражая неприкасаемым богатым буратино Урок не усвоен и не дошло до руководства дагестана и ихних отпрысков думают деньги откупят и все решат но позор не отмыть не когда
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16 час.
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