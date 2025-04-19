12 рассказов о теплых моментах проявления заботы

Тепло и забота людей могут согреть сильнее, чем весеннее яркое солнышко. Всем, кому не хватает доброты и милоты, точно понравятся эти душевные истории и фотографии, которыми поделились пользователи в сети.
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