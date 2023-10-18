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Через Пермь к звездам: что обсудят на форуме «Россия — спортивная держава»

Через Пермь к звездам: что обсудят на форуме «Россия — спортивная держава»

Бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель, итальянский олимпийский чемпион Паоло Миланоли, министры из Египта, ОАЭ, Китая и ЮАР, Белоруссии и еще пяти стран с разных континентов — 19 октября в Перми стартует ХI Международный форум «Россия — спортивная держава».

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