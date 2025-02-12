Вуков доводил Рыбакину до слез и подвергал психическому насилию. Однажды он сказал ей, что без него она «до сих пор была бы в России и собирала картошку» (The Athletiс)

Тренер Елены Рыбакиной отстранен из-за обвинений в абьюзе. Вчера WTA объявила, что его отстранение остается в силе WTA не уточнила, за что и на какой срок отстранен Вуков, но два источника, осведомленные о расследовании, сообщили, что речь идет об одном годе.
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