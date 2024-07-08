Незнаменитая Русско-шведская война Екатерины II и Густава III Густав III на портрете Пера Краффта Старшего (1786 г.
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Незнаменитая Русско-шведская война Екатерины II и Густава III Густав III на портрете Пера Краффта Старшего (1786 г.
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