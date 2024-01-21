«Ювентус» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Поражений нет 18 игр – с сентября

Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Лечче» (3:0) в 21-м туре Серии А. Туринцы одержали седьмую победу подряд, общий счет в этих матчах – 21:3.
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