В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев

Сотрудники полиции пресекли незаконную рубку лесных насаждений в Иркутском районе. Накануне в дежурную часть отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от инспектора Гороховского участкового лесничества о том, что в лесном массиве обнаружен автомобиль, груженый срубленными деревьями породы сосна.