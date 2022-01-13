В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев

Сотрудники полиции пресекли незаконную рубку лесных насаждений в Иркутском районе. Накануне в дежурную часть отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от инспектора Гороховского участкового лесничества о том, что в лесном массиве обнаружен автомобиль, груженый срубленными деревьями породы сосна.
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