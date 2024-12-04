Педагоги российских школ за рубежом прошли курсы повышения квалификации

В Международной школе «Интердом» имени Е.Д. Стасовой впервые прошел курс повышения квалификации, включающий стажировку, по сетевой дополнительной профессиональной образовательной программе «Эффективные механизмы сопровождения профессионального роста педагога».
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