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Педагоги российских школ за рубежом прошли курсы повышения квалификации

Педагоги российских школ за рубежом прошли курсы повышения квалификации

В Международной школе «Интердом» имени Е.Д. Стасовой впервые прошел курс повышения квалификации, включающий стажировку, по сетевой дополнительной профессиональной образовательной программе «Эффективные механизмы сопровождения профессионального роста педагога».

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