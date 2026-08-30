БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К горящему Крыму присоединилась горящая Анапа — бандеровцы постарались

К горящему Крыму присоединилась горящая Анапа — бандеровцы постарались

Уникальные леса Северного Причерноморья горят и по глупости своих, и по вине вражеских ударов Герман Галкин На фото: лесной пожар в горах в районе Ялты (Фото: Максим Чурусов/ТАСС) Крымские лесные пожары сегодня в центре общественного внимания.

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