К горящему Крыму присоединилась горящая Анапа — бандеровцы постарались

Уникальные леса Северного Причерноморья горят и по глупости своих, и по вине вражеских ударов Герман Галкин На фото: лесной пожар в горах в районе Ялты (Фото: Максим Чурусов/ТАСС) Крымские лесные пожары сегодня в центре общественного внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии