К горящему Крыму присоединилась горящая Анапа — бандеровцы постарались

Уникальные леса Северного Причерноморья горят и по глупости своих, и по вине вражеских ударов Герман Галкин На фото: лесной пожар в горах в районе Ялты (Фото: Максим Чурусов/ТАСС) Крымские лесные пожары сегодня в центре общественного внимания.