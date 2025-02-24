Сила в правде
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Сила в правде

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Путин произнесёт новую речь 24 февраля. Будет жёстче, чем три года назад. К чему готовиться?

Путин произнесёт новую речь 24 февраля. Будет жёстче, чем три года назад. К чему готовиться?

Владимир Путин произнесёт новую речь 24 февраля. И, как утверждает Insider-T, будет жёстче, чем три года назад.

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