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Русская весна

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Экс-министр обороны Украины Фёдоров сделал прогноз, сколько ещё продлится война

Экс-министр обороны Украины Фёдоров сделал прогноз, сколько ещё продлится война

Война на Украине может продлиться ещё как минимум 2–3 года, считает экс-министр обороны Фёдоров. Такой прогноз он сделал в интервью изданию Financial Times.

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