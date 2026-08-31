Экс-министр обороны Украины Фёдоров сделал прогноз, сколько ещё продлится война

Война на Украине может продлиться ещё как минимум 2–3 года, считает экс-министр обороны Фёдоров. Такой прогноз он сделал в интервью изданию Financial Times.
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