Царьград
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Царьград

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17-летний мигрант с судимостью убил капитана Армии России: это не должно было случиться

17-летний мигрант с судимостью убил капитана Армии России: это не должно было случиться

Как выяснило расследование Царьграда, трагедии можно было избежать – подросток ранее был судим на родине и не должен был оказаться в нашей стране.

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