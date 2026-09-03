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Мотоциклист разбился насмерть на Чуйском тракте в районе Бийска

Мотоциклист разбился насмерть на Чуйском тракте в районе Бийска

Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 3 сентября на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" вблизи Бийска.

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