США предупредили об опасности китайских плавучих АЭС

Вашингтон увидел военные риски в намерении Китая обзавестись флотом плавучих атомных электростанций. Установки могут быть использованы для поддержки территориальных претензий КНР к соседям, передает Washington Post.
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