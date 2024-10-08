Из палачей - в «герои»

Рассекреченные документы ФСБ вскрывают военные преступления литовских приспешников фашизма в годы Великой Отечественной войны В Литве на советских мемориалах в местах захоронений солдат Красной Армии времён Великой Отечественной войны власти инициировали установку табличек, на которых указано, что надписи на памятниках «не соответствуют исторической действительности».