В рамках масленичной недели в Галушкинском Доме культуры прошла игровая программа для детей: «А мы Масленицу зазывали».
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В рамках масленичной недели в Галушкинском Доме культуры прошла игровая программа для детей: «А мы Масленицу зазывали».