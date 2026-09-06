Такаити призвала Россию убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российские власти остановить установку и демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией.
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