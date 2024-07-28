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Бублик раскритиковал организацию Олимпиады: «С ATP это не сравнится – небо и земля»

Бублик раскритиковал организацию Олимпиады: «С ATP это не сравнится – небо и земля»

Вчера он уступил Тэйлору Фрицу в первом круге одиночного турнира – 4:6, 4:6. – Снова дожди, будто «Ролан Гаррос» и не заканчивался.

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