Спасатель МЧС рассказал, как обезопасить себя во время молнии

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, как обезопасить себя во время молнии. Советами он поделился в беседе с журналистом «Радио 1».
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