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Татар-информ

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Спасатель МЧС рассказал, как обезопасить себя во время молнии

Спасатель МЧС рассказал, как обезопасить себя во время молнии

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, как обезопасить себя во время молнии. Советами он поделился в беседе с журналистом «Радио 1».

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