В Еврейской автономной области спортивный праздник для ребят из подшефного детского дома организовали сотрудники полиции

Помериться силами в ловкости и смекалке ребятам из детских домов № 2 г. Биробиджан сотрудники УМВД России по Еврейской автономной области пригласили на спортивную площадку, где подготовили различные познавательные станции, информирующие о работе полицейского ведомства.

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