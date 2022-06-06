В Еврейской автономной области спортивный праздник для ребят из подшефного детского дома организовали сотрудники полиции

Помериться силами в ловкости и смекалке ребятам из детских домов № 2 г. Биробиджан сотрудники УМВД России по Еврейской автономной области пригласили на спортивную площадку, где подготовили различные познавательные станции, информирующие о работе полицейского ведомства.