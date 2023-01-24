Стоимость проезда в общественном транспорте в Туле изменится с 1 марта 2023 года

Стоимость проезда в общественном транспорте в Тульской области изменится с 1 марта 2023 года. Об этом на брифинге во вторник, 24 января, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник, передает корреспондент Тульской службы новостей.