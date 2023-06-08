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Гросси посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности

Гросси посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе посетить Запорожскую АЭС, после чего отправится в Киев и Москву для обсуждения плана по обеспечению безопасности объекта.

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