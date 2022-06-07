В Юрге Кемеровской области в рамках операции «Защита» полицейские напомнили детям правила безопасности

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» совместно с представителем Юргинской межрайонной прокуратуры и членом ДНД провели профилактическую беседу с детьми, отдыхающими в лагерях дневного пребывания на безе школы № 1 и школы № 2.
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