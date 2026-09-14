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Фирстов о визите священников на «Volga Арену»: «Новое место нужно освятить. Мы внутренне очистились, выгнали из себя все лишнее. Может, благодаря этому и 3-й гол «Ак Барса» отменили»

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов высказался о визите священнослужителей на «Volga Арену». 14 сентября арена впервые приняла матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

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