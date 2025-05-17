Внучки Горбачёва – жили в элитном особняке на Рублёвке, уехали в ФРГ, шлют деньги нашим недругам

Горбачёв умер, но внучки его живут! Причём – ещё как живут! Там прямо всё «как надо»! Как мечтала наша советская элита, и многие до сих пор мечтают: с концами уехали из России, хорошо зарабатывают и так далее.
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