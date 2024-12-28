Царьград
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Царьград

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Заброшенный санаторий "Речкуновский" под Новосибирском могут снести

Заброшенный санаторий "Речкуновский" под Новосибирском могут снести

Ранее власти посчитали, что здание больше не представляет исторической ценности. На его месте могут построить четырёхзвёздочный отель.

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