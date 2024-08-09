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Царьград

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  • Eugene Velesik
    А что думает по этому поводу "Начальник транспортного цеха"???Где Киев взял сол...
  • Сергей Анисимов
    Почему то батька молчит по ситуации в Курске, видимо чувствует, что нагадил России.Где Киев взял сол...
  • Сергей Маруга
    Уважал батьку, а он сидит на русских штыках и ещё гадитГде Киев взял сол...

Центральную аллею в парке ОДОРА в Чите отремонтируют

Центральную аллею в парке ОДОРА в Чите отремонтируют

В Департаменте госимущества края назвали сроки реконструкции центральной аллеи в парке ОДОРА в забайкальской столице.

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