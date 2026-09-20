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Газета.ру

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Профессор Каплан: мы нашли признаки ЭЭГ, которые отражают опыт монаха в медитации

Профессор Каплан: мы нашли признаки ЭЭГ, которые отражают опыт монаха в медитации

С 2018 года российские ученые занимаются исследованием работы мозга тибетских монахов. Нейрофизиологам удалось выделить шесть типовых комбинаций сегментов ЭЭГ, которые возникают при тантрических медитациях и отражают опытность монаха в медитации, — об этом «Газете.

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