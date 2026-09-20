Профессор Каплан: мы нашли признаки ЭЭГ, которые отражают опыт монаха в медитации

С 2018 года российские ученые занимаются исследованием работы мозга тибетских монахов. Нейрофизиологам удалось выделить шесть типовых комбинаций сегментов ЭЭГ, которые возникают при тантрических медитациях и отражают опытность монаха в медитации, — об этом «Газете.