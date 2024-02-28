«Я не был уверен, что люблю ее»: Брэдли Купер сделал поразившее всех заявление о дочери

Актер признался, что помогло ему выжить. Брэдли Купер удивил своим заявлением LEGION-MEDIAБрэдли Купер, который разделяет опеку над дочкой Леей с ее мамой Ириной Шейк, успел заработать репутацию исключительно ответственного родителя.