«Я не был уверен, что люблю ее»: Брэдли Купер сделал поразившее всех заявление о дочери

Актер признался, что помогло ему выжить. Брэдли Купер удивил своим заявлением LEGION-MEDIAБрэдли Купер, который разделяет опеку над дочкой Леей с ее мамой Ириной Шейк, успел заработать репутацию исключительно ответственного родителя.
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