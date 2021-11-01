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Dolby Atmos в вопросах и ответах — что это за формат звука?

Лучшие новости представляют полный гид по стандарту для домашнего кино – Вопросы и ответы – всё, что вы хотели знать про Dolby Atmos Трехмерный объектно-ориентированный формат саундтреков Dolby Atmos – звучит загадочно и пугает своей сложностью.

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