Петербургская сеть доставки решила расширяться по России

Откроются новые точки dark-kitchen Сеть доставки «Важная рыба» из Петербурга намерена открыть порядка десяти новых точек dark-kitchen по франшизе в 2025 году, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителей компании.
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