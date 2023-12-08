В США собрались изменить систему выдачи виз

В Соединенных Штатах вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз. Бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA).
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