В США собрались изменить систему выдачи виз

В Соединенных Штатах вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз. Бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA).