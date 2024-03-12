Глава ЦРУ Бернс: помощь США поможет ВСУ начать наступление в этом году

ТАСС Новый пакет американской помощи Киеву в случае его одобрения конгрессом поможет Вооруженным силам Украины перейти в наступление и наносить удары по территории Крыма, заявил в понедельник, 11 марта, глава ЦРУ Уильям Бернс.
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