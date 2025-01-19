Второй фронт в Казахстане: Эрдоган и его тайные боевики на пороге Астаны Юлия ЧелкановаВ последние месяцы мир наблюдает за нарастающей напряженностью на международной арене, где каждый шаг крупных держав может привести к серьезным последствиям.