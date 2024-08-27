Более 170 человек погибли от разрушительных наводнений в Нигерии

Более 170 человек погибли в Нигерии с начала разрушительных наводнений, которые произошли в стране за последние недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Манзо Эзекиля.
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