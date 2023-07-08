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Про импортозамещение в автопроме

Про импортозамещение в автопроме

Санкции стали большим благом для российской экономики. Прямо сейчас, конечно, мы страдаем, платим больше и делаем кучу лишних телодвижений, но в ходе борьбы наша промышленность перестраивается, становится здоровее и крепче.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Скажу больше, был в Ленинграде, экскурсия на фабрику Скороход, провели нас в цех, там сапоги-чулки на конвейере, это Италия заказала в России, кстати Жигули я себе купил в Гамбурге, лючок на крыше и всё такое.
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16 час.
VG
Vasily Golov
Талантливые с международными сертификатом уехали вместе с иностранными фирмами.Из зарплаты резко отличаются от российских. 3500-4500 долларов в мес.там какие то бонусы за окончание работы.Чем наши хороши.Исполнительные и послушны.Знал одну американку.Уходила от налогов.Держали спеца.который имел доступ к серверу. С приходом налоговика.это человек выходит,садится в машину.отъезжает.Его задача часть в том,чтобы перебросить не нужную налоговику информацию на другой сервер.Без следов.После проверки все возвращается.Он получал до 5000$.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Автор  имел  в  виду  ,  что  коммунисты в  Западной  Германии  так  и  не  пришли  к  власти...  И  не отучили  народ  работать  хорошо...Про  ГДР   можно  не  вспоминать  -  ГДР  -исторический  миг... *** Если  я  вам  пишу  *знак*  *О*  в  смысле   *ноль*  математический...  А  вы  поняли  *О*  как  букву  *о*....Значит  ,  вы  не  поняли  сообщение...  Понимать  статью  надо  именно  в  том  смысле  ,  какой  смысл  хотел  передать  автор...
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3 час.

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