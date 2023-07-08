Санкции стали большим благом для российской экономики. Прямо сейчас, конечно, мы страдаем, платим больше и делаем кучу лишних телодвижений, но в ходе борьбы наша промышленность перестраивается, становится здоровее и крепче.
Про импортозамещение в автопроме
Комментарии
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Дмитрий Gold
Скажу больше, был в Ленинграде, экскурсия на фабрику Скороход, провели нас в цех, там сапоги-чулки на конвейере, это Италия заказала в России, кстати Жигули я себе купил в Гамбурге, лючок на крыше и всё такое.
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16 час.
VG
Vasily Golov
Талантливые с международными сертификатом уехали вместе с иностранными фирмами.Из зарплаты резко отличаются от российских. 3500-4500 долларов в мес.там какие то бонусы за окончание работы.Чем наши хороши.Исполнительные и послушны.Знал одну американку.Уходила от налогов.Держали спеца.который имел доступ к серверу. С приходом налоговика.это человек выходит,садится в машину.отъезжает.Его задача часть в том,чтобы перебросить не нужную налоговику информацию на другой сервер.Без следов.После проверки все возвращается.Он получал до 5000$.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Автор имел в виду , что коммунисты в Западной Германии так и не пришли к власти... И не отучили народ работать хорошо...Про ГДР можно не вспоминать - ГДР -исторический миг... *** Если я вам пишу *знак* *О* в смысле *ноль* математический... А вы поняли *О* как букву *о*....Значит , вы не поняли сообщение... Понимать статью надо именно в том смысле , какой смысл хотел передать автор...
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3 час.
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