Про импортозамещение в автопроме

Дмитрий Gold Скажу больше, был в Ленинграде, экскурсия на фабрику Скороход, провели нас в цех, там сапоги-чулки на конвейере, это Италия заказала в России, кстати Жигули я себе купил в Гамбурге, лючок на крыше и всё такое.

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