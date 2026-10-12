В Петербурге зарезервировали зону для вестибюля станции «Фарфоровская»

В Невском районе Петербурга утвердили корректировки документации по планировке территории, которые закрепляют участок для будущего вестибюля станции «Фарфоровская» Кольцевой линии метро.
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