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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Final Fantasy работает над духовным наследником шестой части серии Спус...

Создатель Final Fantasy работает над духовным наследником шестой части серии Спус...

Создатель Final Fantasy работает над духовным наследником шестой части серииСпустя почти 40 лет после выхода первой игры Final Fantasy и четыре года после предполагаемого ухода на пенсию создатель серии собирается вернуться, чтобы сделать еще одну игру – духовного наследника Final Fantasy 6.

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