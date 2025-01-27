Создатель Final Fantasy работает над духовным наследником шестой части серии Спус...

Создатель Final Fantasy работает над духовным наследником шестой части серииСпустя почти 40 лет после выхода первой игры Final Fantasy и четыре года после предполагаемого ухода на пенсию создатель серии собирается вернуться, чтобы сделать еще одну игру – духовного наследника Final Fantasy 6.
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