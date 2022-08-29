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Глава Запорожья: обстрелы ВСУ могут привести к трагедии типа Чернобыля

Глава Запорожья: обстрелы ВСУ могут привести к трагедии типа Чернобыля

Результатом обстрелов со стороны ВСУ Запорожской АЭС может стать авария, которая будет сопоставима по масштабам с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 28 августа, сообщает РИА Новости.

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