Глава Запорожья: обстрелы ВСУ могут привести к трагедии типа Чернобыля

Результатом обстрелов со стороны ВСУ Запорожской АЭС может стать авария, которая будет сопоставима по масштабам с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 28 августа, сообщает РИА Новости.