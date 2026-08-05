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Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Индонезия собирается подписать с Россией долгосрочный контракт на покупку сырой нефти. Министр энергетики Бахлил Лахадалия подтвердил, что процесс закупок уже на втором этапе, а после нынешних поставок стороны оформят постоянное соглашение.

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